Москва, 14 августа, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщает 14 августа Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Сергей Шойгу

Рабочая встреча состоялась 14 августа в Москве, в Министерстве обороны России. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

В ходе рабочей встречи обсуждалась общая обстановка в Северной Африке, а также ситуация в Ливии.

Сергей Шойгу и Халифа Хафтар подчеркнули важность прошедшей встречи и согласовали дальнейшее продолжение двусторонних контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и попросил оказать военную помощь Ливии.

Напомним, после свержения законного ливийского правительства и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия пребывает в состоянии кризиса и анархии. Восточные районы страны фактически независимы от находящегося в Триполи Переходного национального совета, признанного ООН и Евросоюзом, и контролируются отрядами Ливийской национальной армии маршала Хафтара, ведущими боевые действия против исламистских вооруженных группировок.