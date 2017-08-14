Тбилиси, 14 августа, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Избирательная система Грузии, претерпевшая за все прошлые годы немало изменений, может оказаться предметом еще одного эксперимента. Представители правящей партии «Грузинская мечта» заговорили о возможности отмены так называемого избирательного барьера, но собираются сделать это лишь один раз — на парламентских выборах 2020 года.

redjar Голосование на выборах

В беседе с журналистами лидеры «Грузинской мечты», депутаты парламента нынешнего созыва, отмечают, что для большей прозрачности и демократичности избирательной системы готовы не только понизить нынешний избирательный барьер с 5% до 3%, но и совсем отменить его в однократном порядке, только к следующим парламентским выборам.

О необходимости понижения избирательного барьера в Грузии заговорили после того, как правящая партия предложила законопроект изменений в Конституцию, в котором предусматривается отмена мажоритарной системы, переход целиком на выборы парламента по пропорциональной системе и своеобразный принцип распределения не распределенных по итогам парламентских выборов мандатов.

В законопроекте говорится, что те мандаты, которые будут предназначены не прошедшим в парламент по итогам выборов партиям, будут отданы победившей на выборах партии. Отстаивая свою инициативу, представители правящей партии, в том числе председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, поясняли, что обычно число таких мандатов невелико и особенно на преимущество победившей на выборах партии не повлияет, добавив ей от силы лишь несколько процентов.

С этим мнением не соглашались представители парламентской и непарламентской оппозиции, которые считают, что таким путем «Грузинская мечта» стремится обеспечить себе подавляющее большинство во всех парламентах следующих созывов.

Спорящие стороны обратили свои взоры к Венецианской комиссии Совета Европы, которая предложила несколько решений спорного вопроса. Это может быть создание в парламенте второй палаты, которая станет своего рода механизмом сдерживания и равновесия.

Замену смешанной пропорционально-мажоритарной системы только пропорциональной системой Венецианская комиссия в целом расценила как позитивный шаг, но отметила, что его ограничивают три момента: сохранение 5% барьера, переход нераспределенных мандатов победившей партии и упразднение избирательных блоков.

Что касается вариантов решения проблемы мандатов, комиссия предложила либо понизить избирательный барьер до 2−3%, чтобы оставалось как можно меньше нераспределенных мандатов, либо пропорционально распределить все мандаты между прошедшими в парламент партиями, либо установить верхний предел мандатов, которые могут отойти правящей партии.

Оказавшись под прицелом негативных оценок как внутри страны, так и за ее пределами, правящая партия решила отступить и отказаться от введения пропорциональной системы к следующим выборам, проведя их по старой смешанной системе, а по чисто пропорциональной системе избрать уже парламент созыва 2024 года. Такая инициатива вновь была встречена оппозицией в штыки, и посыпались новые обвинения в адрес «Грузинской мечты» как узурпатора власти.

Сегодня, стремясь найти наиболее удобный и приемлемый выход из создавшегося положения, правящая партия — пока за закрытыми дверьми — начала обсуждение вопроса отмены избирательного барьера. Но оговаривается, что это будет сделано в качестве исключения только к следующим парламентским выборам.

Хотя «Грузинская мечта» надеется «успокоить» таким предложением оппонентов, их отмена барьера нисколько не радует.

Представители оппозиции считают, что правящая партия таким образом хочет «протащить» в парламент малорейтинговые партии и превратить их в своих сторонников, обеспечив тем самым себе большинство для принятия решений.

«Это решение правящей партии — политическая приманка для тех маленьких партий, которые шансов на преодоление барьера не имеют, и беспомощная попытка перекрыть несправедливую избирательную систему путем включения таких партий в правительственные игры. Это попытка сохранения несправедливой избирательной системы — мажоритарной системы, которая дает неоправданное превосходство правящей партии», — заявил, комментируя предложение правящей партии, представитель «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе.

Лидеры «Грузинской мечты» пока обсуждают этот вопрос в своем кругу. Но уже завтра, 15 августа, собираются огласить свою инициативу через СМИ и предложить оппозиции встретиться и обсудить ее. С этой целью лидер парламентского большинства планирует дать специальный брифинг. Представители оппозиции уже заявили, что было бы лучше, если бы встречу и обсуждение вопроса правящая партия предложила им напрямую, а не через СМИ.