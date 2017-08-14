Тбилиси, 14 августа, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Движение на участке 134−135 км автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (в Дарьяльском ущелье) с 14 августа временно запрещено. По информации департамента автомобильных дорог Грузии, на этом участке существует опасность схода оползня, что и стало причиной принятия превенционных мер.

Знак Оползень

«По данным Национального агентства окружающей среды, на участке 134−135 км автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (в Дарьяльском ущелье) в систему раннего предупреждения поступил сигнал тревоги, из-за чего движение всех видов автотранспорта на этом участке запрещено», — сказано в сообщении департамента автодорог.

Система раннего предупреждения была установлена в Дарьяльском ущелье после трагических событий 17 мая 2014 года, когда в результате схода оползня была разрушена связывающая Грузию и Россию автомобильная дорога и погибли несколько человек.