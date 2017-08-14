Берн, 14 августа, 2017, 20:02 — ИА Регнум. «Согласно официальным данным, ВВП России во втором квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом года прошлого прибавил 2,5%, — сообщает корреспондент выходящего в Цюрихе издания Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе. — Интересно, что начавшееся восстановление российской экономики нельзя считать результатом роста цен на нефть. Во-первых, не так уж заметно изменилась стоимость барреля, а во-вторых, увеличение производства заметно во многих отраслях».

ИА REGNUM Прибыль

Согласно приводимым СМИ данным, российская промышленность прибавила 4%, строительный сектор — 3%, оптовая торговля — 10%. Объемы розничной торговли из-за роста цен, правда, подросли всего на 1%, но это — реакция потребителя, который за ценами пока угнаться не может. «В любом случае, даже этот показатель — выше того, что было запланировано», — констатирует журналист.

Вполне возможно, отмечает автор, что российская экономика по итогам года покажет прирост ВВП выше, чем заданные на год 1,4%.

Читайте также: Германская пресса удивлена ростом российской экономики