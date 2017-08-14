Таллахасси, США, 14 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon на борту успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщается в микроблоге компании SpaceX в Twitter.

Dragon SpaceX

Космический грузовик Dragon должен доставить на Международную космическую станцию около трёх тонн грузов, в том числе предметы первой необходимости и провиант для экипажа МКС, а также материалы для научных исследований.

Кроме этого, на станцию будет доставлен мощнейший компьютер, собранный на Hewlett Packard Enterprise, который способен совершать один триллион операций в секунду. Как ожидается, использование этого компьютера позволит оптимизировать потребление ресурсов и обеспечить длительный период бесперебойной работы станции.

Состыковка корабля с Международной космической станцией должна состояться 16 августа. Dragon проведёт на орбите около месяца, после чего вернётся на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.

Для SpaceX этот рейс к МКС является уже двенадцатым по контракту с NASA. Предыдущий рейс Dragon прошёл с 4 июня по 3 июля.