Бамако, 14 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Боевики совершили нападение на миротворческую базу ООН в Мали, 14 августа сообщает Reuters.

Пулемет

Неизвестные, вооруженные пулемётами, напали на базу ООН в городе Томбукту, расположенном в центральном районе Мали.

«По миротворческой базе в городе Томбукту неизвестные открыли огонь из пулемётов. Спорадическая стрельба продолжается до сих пор», — заявила представитель ООН Радхия Ачури.

Противодействие нападающим оказывают оперативные силы быстрого реагирования. На место происшествия направлены вертолёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны Литвы заявили, что группа военнослужащих заканчивает подготовку к международной миротворческой миссии в Мали.

Парламент Литвы ранее одобрил отправку в рамках операции ООН MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) до 40 солдат и гражданских служащих министерства обороны.