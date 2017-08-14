Миротворческая база ООН попала под пулемётный огонь в Мали
Бамако, 14 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Боевики совершили нападение на миротворческую базу ООН в Мали, 14 августа сообщает Reuters.
Неизвестные, вооруженные пулемётами, напали на базу ООН в городе Томбукту, расположенном в центральном районе Мали.
«По миротворческой базе в городе Томбукту неизвестные открыли огонь из пулемётов. Спорадическая стрельба продолжается до сих пор», — заявила представитель ООН Радхия Ачури.
Противодействие нападающим оказывают оперативные силы быстрого реагирования. На место происшествия направлены вертолёты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны Литвы заявили, что группа военнослужащих заканчивает подготовку к международной миротворческой миссии в Мали.
Парламент Литвы ранее одобрил отправку в рамках операции ООН MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) до 40 солдат и гражданских служащих министерства обороны.