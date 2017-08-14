Москва, 14 августа, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Чистая прибыль ПАО «Газпром» за первое полугодие 2017 года снизилась более чем в одиннадцать раз, свидетельствуют данные ежеквартального отчёта кампании, представленного 14 августа.

Падение

Как следует из документа, за период с января по июнь 2017 года чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) составила 17,376 млрд рублей, что в 11,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года (194,417 млрд рублей).

При этом выручка компании за отчётный период выросла на 5,8% и составила 2,089 трлн рублей, а выручка от продажи газа увеличилась на 5,5% — до 1,43 трлн рублей.

Сообщается также, что «Газпром» повысил прогноз добычи газа в 2017 году до 453,6 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии компания увеличила добычу на 18,4% в связи с ростом потребления «голубого топлива» на внутреннем рынке.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, рост потребления газа населением за полгода составил 4,6%, в электроэнергетике — 9,5%, в агрохимии — 20,6%, в металлургии — 28,2%.