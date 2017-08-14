Дамаск, 14 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Опубликовано видео, запечатлевшее детали операции, проведенной сирийской армией в ночь на 12 августа к западу от города Дейр эз-Зор.

Цитата скриншот с сайта youtube, Минобороны России Высадка деанта САР

Сирийский десант при поддержке вертолетов Ка-52 «Аллигатор» из состава группировки российских ВКС был высажен ночью. Российские вертолёты Ка-52 «Аллигатор» корректировали огонь реактивной артиллерии, уничтожали огневые точки и технику террористов с помощью приборов ночного видения.

После их ударов сирийские десантники прошли по высохшему руслу реки и очистили населённый пункт Аль-Кадир. Под контроль сирийской армии были взяты три населенных пункта и расположенные в этом районе два нефтяных месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа сирийские правительственные войска высадили тактический десант в тылу террористов, с помощью которого разгромили их отряды и освободили населенный пункт Аль-Кадир, расположенный в 120 км западнее города Дейр-эз-Зор на границе провинций Хомс и Ракка.

Сирийские войска ликвидировали большое количество террористов, три танка, 13 внедорожников с тяжелым вооружением, а также семь заминированных автомобилей. В качестве трофеев были захвачены два танка и артиллерийские орудия.

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