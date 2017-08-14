Москва, 14 августа, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Лефортовский суд определил для всех четверых задержанных по подозрению в подготовке терактов в Москве меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, передаёт телеканал «Рен ТВ».

George Hodan Арест

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сообщается, что двое задержанных на суде признали вину, а один заявил о своей невиновности. Подробностей о четвёртом подозреваемом на данный момент не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, ФСБ России 14 августа сообщило о задержании в Московском регионе ячейки боевиков, готовивших серию терактов на транспорте и на крупных торговых площадках столицы.

По информации ведомства, из четырех членов подпольной группы один — гражданин России, ещё трое — выходцы из стран Центральной Азии. В числе задержанных оказались эмиссар террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который курировал подготовку терактов, а также специалист по изготовлению взрывных устройств и два предполагаемых террориста-смертника.

Как сообщалось, боевики готовили теракты с применением крайне взрывоопасного вещества — трипероксида ацетона.