Тюмень, 14 августа, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Группа жителей Тюмени 17 августа организует митинг и сбор подписей против показа кинофильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Протестное мероприятие планируется провести на площади Единства и Согласия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменском родительском комитете.

Матильда Кшесинская

Мэрия Тюмени согласовала митинг, в котором намечается до 100 участников. Дата организаторами выбрана символично: 100 лет назад 17 августа (4 августа по старому стилю) 1917 года царская семья по дороге в Тобольск пересаживалась с поезда на пароход на тюменской пристани.

«Приглашаются все, кто хотел бы почтить светлую память последнего русского царя, царской семьи, которые причислены в 2000 году Русской Православной Церковью к лику святых царственных страстотерпцев. Будучи арестованной, царская семья проделывала свой путь к месту своей ссылки через наш город», — сообщает организатор митинга Алексей Медведев.

Группа противников фильма «Матильда» сожалеют, что «находятся деятели культуры, которые глумятся над российской историей», используя деньги государственного бюджета. Ведь общие затраты на «Матильду» составили не менее 25 млн $.

«Режиссёр Алексей Учитель снял провокационный фильм, в котором молодой Николай Романов, будучи наследником престола, показан любовником балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской, что не соответствует исторической действительности. На роль молодого цесаревича приглашен немецкий актёр Ларс Айдингер, до этого снимавшийся в порнографических ролях. Святая царица Александра изображена истеричкой и колдуньей», — возмущаются тюменские активисты.

Алексей Медведев с единомышленниками считают, что царская семья по праву является образцом супружеских взаимоотношений, примером для современников в воспитании и заботы о детях. И в память о людях, принявших мученическую кончину, нужно сохранять должное уважение.

«Историческое наследие Российского государства необходимо бережно сохранять для назидания потомкам и воспитания их в духе любви к своей Родине. Всё это пытается перечеркнуть своим фильмом «Матильда» режиссёр Алексей Учитель», — говорит Алексей Медведев.

Отметим, что страсти по «Матильде» Алексея Учителя прокатились и продолжают бушевать среди православных верующих всего Урала.

Массовый пикет под лозунгом «Остановим Матильду» состоялся 2 августа возле Храма-на-крови в Екатеринбурге. В итоге четверо участников акции были задержаны за нарушение административного законодательства. В отношении организаторов и участников пикета было возбуждено дело по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, по которому предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей или общественные работы до сорока часов.

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин благословил провести сбор подписей «в защиту почитаемых святых царя-мученика и страстотерпца Николая II и членов его семьи, которых в очередной раз пытаются, по его словам, очернить в 100-летие трагических событий 1917 года, а также за запрет производства и проката фильма А. Учителя «Матильда».

По мнению митрополита Павла, фильм «Матильда» является «сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа Российского императора Николая II и членов его семьи».

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Главы традиционно мусульманских республик — Ингушетии, Дагестана и Чечни — высказались против проката фильма «Матильда» в своих регионах. Более того, просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» в республике учтёт Министерство культуры России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.