Киев, 14 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины не подтверждает информацию о планах продать Национальную киностудию имени Александра Довженко, передаёт телеканал RT.

Kamelot Киностудия им. Довженко

«Что касается государственных киностудий, Минкультуры определяет направления их дальнейшего развития (в частности, путём поиска инвесторов)», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что в ближайшее время не планируют вносить предложения по приватизации киностудии.

В Минкультуры также напомнили, что в соответствии с украинским законом «О приватизации» киностудия имени Довженко не может быть приватизирована, поскольку имеет статус национальной.

Напомним, ранее 14 августа украинские СМИ сообщили о намерении правительства продать киностудию имени Довженко. Главной причиной продажи была названа необходимость соблюдать условие Международного валютного фонда о приватизации ряда гособъектов.

Позднее данную информацию подтвердил замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. По его словам, кабинет министров действительно намерено приватизировать киностудию, хотя и в «долгосрочной перспективе». На данный момент киностудия внесена в список предприятий, которые правительство планирует «отсортировать», то есть вывести из госсобственности.