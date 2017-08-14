* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 14 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Части и подразделения армии Сирийской Арабской Республики провели операцию по освобождению города Аль-Кадир, которую российские военные специалисты охарактеризовали как виртуозную, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Onedio.com Сирийская армия

В ходе операции сирийская армия впервые успешно высадила тактический десант в тылу противника, позволивший очистить город от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полностью разгромить отряды противника.

Представители Министерства обороны России назвали эту боевую операцию виртуозной.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа сирийские правительственные войска высадили тактический десант в тылу террористов, с помощью которого разгромили их отряды и освободили населенный пункт Аль-Кадир, расположенный в 120 км западнее города Дейр-эз-Зор на границе провинций Хомс и Ракка.

Десант был высажен в тылу позиций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме освобождения территории, сирийским войскам удалось уничтожить большое количество боевиков, три танка, 13 внедорожников с тяжелым вооружением, а также семь заминированных автомобилей. Сирийская армия захватила два танка и несколько артиллерийских орудий.

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