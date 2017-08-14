Москва, 14 августа, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Вряд ли «Мегафон» сможет выиграть в противостоянии с ФАС, считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы оператора оспорить в суде требование ФАС отменить роуминг.

Сотовый телефон

«Оператор ссылается на то, что абонентам и сейчас предоставляется возможность выбора различных тарифных планов, в которых стоимость тарифов не отличается от домашнего региона. Однако, как правило, такие тарифы предполагают большую цену или другие условия, которые делают их не такими уж привлекательными для потребителей», — отметил Фролов.

Он обратил внимание, что смысл требования ФАС в том, что монопольно высокие цены не объясняются никакими техническими затратами операторов и противозаконны.

«Можно сказать, что «Мегафон» пытается найти лазейки для того, чтобы оставить роуминг, но мало шансов на то, что суд встанет на сторону оператора», — добавил эксперт.

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Напомним, что в июле Федеральная антимонопольная служба потребовала от сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. В начале августа ФАС возбудила дела в отношении «большой четверки».

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«Мегафон» уже заявил, что подаст в суд на ФАС РФ из-за невозможности исполнить предписание ведомства в отношении цен на роуминг. В компании уверяют, что давно предоставляют возможность выбора абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона.