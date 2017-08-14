Ташкент, 14 августа, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Денежная купюра достоинством в 50 тысяч сумов (один доллар — 4155 сумов) вводится в Узбекистане в свободное обращение с 22 августа 2017 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Центробанка страны.

Cbu.uz 50000 сумов

Напомним, что банкнота достоинством в 10 тысяч сумов была выпущена в Узбекистане в обращение 10 марта 2017 года.

Новая 50-тысячная купюра в сиренево-бело-розовых цветах будет размером 144 на 78 миллиметров. На ней будут изображены возносящиеся ввысь аисты с одной стороны, а с другой стороны купюры разместится изображение здания столичного Дворца форумов «Узбекистан».

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Алиев, эксперт, близкий к финансовым кругам страны, новая банкнота крупного номинала вводится ввиду скорой либерализации валютного рынка страны.

«В скором времени в стране планируется внедрение системы полной конвертации узбекского сума в свободно-конвертируемую валюту», — отметил он.

Вместе с этим, отметил Алиев, введение крупной купюры может спровоцировать небольшую инфляцию, которая будет временной и носить «чисто психологический характер».

Как сообщалось ранее, в Узбекистане действуют несколько курсов обмена иностранной валюты. Официальный курс ЦБ на сегодня составляет 4154,36 сума за доллар. Биржевой (клиринговый) курс доллара составляет около 9 тысяч сумов за единицу американской валюты, им пользуются импортеры, однако иностранная валюта на бирже имеется в недостаточном количестве.

Основным курсом обмена иностранной валюты является так называемый «черный». По этому курсу у уличных «менял» можно приобрести сегодня доллар по курсу 7,5 тысячи сумов.