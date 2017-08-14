Тамбов, 14 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня на губернаторской планерке был рассмотрен вопрос реализации в регионе «майских» указов президента РФ Владимира Путина по итогам первых шести месяцев этого года, проанализированы предварительные значения по 56 позициям в социально-экономической сфере. Как выяснилось, большинство показателей имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Майские указы

Объем инвестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы, уровень безработицы, реальных денежных доходов населения, зарплат бюджетников, объемы введенного в строй жилья, обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, доля современных учреждений в образовательной сфере и ряд других вопросов оказались в русле обсуждения на губернаторской планерке. Вице-губернаторы и руководители исполнительных органов власти дали пояснения по проблемным направлениям и заверили, что по итогам года целевые значения будут достигнуты.

Александр Никитин особо отметил, что «майские» указы президента России Владимира Путина должны исполняться безусловно.

«Необходимо контролировать динамику целевых показателей ежемесячно, сконцентрироваться на проблемных направлениях, улучшить взаимодействие со всеми, от кого зависит результат», — сказал губернатор.

Он также пояснил, что цифры важны не сами по себе, а как отражение реальной ситуации в регионе.

«Дело не в самих показателях, а в нашей способности отвечать и перед президентом страны, и перед жителями области за те планки, которые мы сами же перед собой и ставим ежегодно. Ведь за каждой цифрой стоят интересы обычных людей, их ожидания по улучшению качества жизни», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор поручил работать в тесной связке с налоговыми органами, особенно в направлении исполнительской дисциплины налогоплательщиков, предупреждать использование незаконных схем работы предпринимателей, наладить четкую организационную работу в сфере строительства.