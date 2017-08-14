Луганск, 14 августа, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Начальник Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов ЛНР Владимир Грошев заявил сегодня, 14 августа, что введение внешнего управления на ряде угледобывющих предприятий, ранее относившихся к украинской юрисдикции, позволило значительно увеличить объем поступлений в бюджет республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«За семь месяцев текущего года, поступления налогов и сборов увеличились по отношению к уровню соответствующего периода прошлого года, семь месяцев 2016 года, на 16,1%», — отметил Грошев.

В частности, рост поступлений налога с оборота составил 8,8%, налога на прибыль 21,7%, подоходного налога 32,3%.

«Поступления единого социального взноса увеличилось более чем в 2,5 раза. В частности, значительного роста поступлений удалось достичь благодаря введению внешнего управления ЗАО «Внешторгсервис» на угольных предприятиях, удельный вес которых в общей сумме поступлений составляет 34,8%» — проинформировал начальник инспекции.

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Стоит напомнить, что закон о налоговых нерезидентах предусматривает введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключили договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей. В числе предприятий, на которых было введено внешнее управление, «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Кроме того, корреспонденту ИА REGNUM удалось узнать, что многие жители республики начали получать социальный уголь бесплатно. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Совета министров ЛНР.

«И.о. генерального директора ГУП ЛНР «Центруголь» Юрий Жилинский сообщил, что началась выдача твердого бытового топлива жителям республики», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В настоящее время происходит процесс определения необходимого количества угля для нуждающихся.

«На данный момент на предприятиях, на всех филиалах ГУП ЛНР «Центруголь» проходит регистрация рабочих и пенсионеров, которым, согласно угольного закона и трудового коллективного договора, положен бытовой бесплатный уголь. На данный момент по предприятиям зарегистрировано 973 рабочих и 2536 пенсионеров», — рассказал Жилинский.

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ГУП ЛНР «Центруголь» создано распоряжением правительства «О создании на базе имущественного комплекса, ранее принадлежавшего государственному предприятию «Луганскуголь».

Стоит отметить, что в республиках Донбасса отмечается избыточное количество угля из-за блокады со стороны Украины и невозможности поставлять уголь в другие страны.