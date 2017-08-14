Анкара, 14 августа, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Полиция Турции изъяла сотни килограммов взрывчатых веществ в ходе спецоперации против Рабочей партии Курдистана в южной провинции Адана, 14 августа сообщает Anadolu.

Пулемет m60

В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили 1,5 тонны нитрата аммония, 300 килограммов гвоздей, около 1 тыс. патронов, 12 автоматов Калашникова, 24 ручные гранаты и более 10 комплектов полицейской униформы. По данным полиции, террористы планировали совершить нападение 15 августа.

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Губернатор провинции Адана Махмут Демиртас подтвердил, что правоохранительные органы конфисковали «значительный объем боеприпасов».

Напомним, Рабочая партия Курдистана (РПК) считается террористической организацией в Турции, США и ЕС. Столкновения между правительственными силами и боевиками РПК возобновились в июле 2015 года.

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С июля 2015 года до настоящего момента в результате нападений боевиков РПК погибли более 1 тыс. 200 сотрудников правоохранительных органов Турции и гражданских лиц, включая женщин и детей.