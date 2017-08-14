Симферополь, 14 августа, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов одобрил законопроект, дающий парламенту право освобождать жителей республики от платежей по кредитам, взятым у украинских банков, сообщает газета «Известия».

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"Я подписал основную редакцию законопроекта «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков», — сообщил журналистам Сергей Аксёнов.

После принятия закон позволит полностью аннулировать долги объемом до пяти млн рублей. Долги, превышающие этот размер, будут аннулироваться на 20% при погашении 5%.

Уточняется, что законопроект отдельно учтёт интересы инвалидов, иждивенцев и прочих социально незащищенных категорий граждан.

Законопроект разработан при участии Министерства финансов республики Крым и Главного государственного правового управления Администрации президента.