Новгородская область, 14 августа, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Церковь Троицы Живоначальной в деревне Сопины Боровичского района Новгородской области будет отреставрирована. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявили во время визита в Боровичский район временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин и директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

Пресс-центр правительства Новгородской области Церковь Троицы Живоначальной в деревне Сопины Новгородской области

Храм, появившийся в боровичском селе в 1800 году благодаря знаменитому русскому полководцу Александру Суворову, осмотрела делегация «Клуба лидеров» — некоммерческого партнёрства, созданного при АСИ и объединяющего предпринимателей из 40 регионов России.

В настоящее время церковь разрушается и нуждается в реставрации.

«Я очень надеюсь, что совместными усилиями нам с коллегами из «Клуба лидеров» и новгородскими предпринимателями удастся сделать храм таким, каким он был при Суворове», — отметил Андрей Никитин.

По словам Артема Аветисяна, в «Клубе лидеров» приняли единогласное решение помочь в восстановлении храма. «В ближайшее время мы с Андреем Никитиным обсудим детали совместной работы и приступим к реставрации», — заявил Аветисян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к судьбе храма, который местные жители называют «суворовским», несколько лет пыталась привлечь внимание художница, иллюстратор детских книг Татьяна Соловьёва-Домашенко, чей дом находится недалеко от церкви Троицы Живоначальной в Сопинах. Инициативная группа неравнодушных к судьбе храма местных дачников — жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей — ранее безуспешно пыталась достучаться и до региональных властей, и до РПЦ, и даже до Министерства обороны. Общественники настаивали, чтобы храм получил федеральный статус. Они отмечали, что Троицкий храм, построенный по заказу Суворова на погосте в Сопинах, недалеко от села Кончанское, где генералиссимус находился в ссылке, в 1900 году был капитально отремонтирован на средства, выделенные церковью и лично Николаем II в знак признательности Российского государства великому русскому полководцу. С тех пор ремонтные работы не проводились. В 1998 году статус памятника был переведён из федерального в региональный.

Напомним также, что помимо церкви Святой Троицы (1801 г.), в селе Сопины Боровичского района нуждается в реставрации ещё один памятник регионального значения — церковь Рождества Богородицы (1762 г.). Обследование этих памятников в 2013 году показало, что их состояние — крайне неудовлетворительное.