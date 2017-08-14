Москва, 14 августа, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Командующий ливийской национальной армией маршал Хафтар на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил о военной помощи Ливии, сообщил 14 августа журналистам маршал Халифа Хафтар.

Magharebia Ливийский маршал Халифа Хафтар

«Мы уверены, что Россия остается нашим хорошим другом и не откажет в помощи», — сказал Хафтар.

Кроме того, Халифа Хафтар заявил, что ливийская национальная армия на данный момент очистила от террористов порядка 90% территории Ливии.

Маршал Хафтар сообщил, что ливийская армия свободила Бенгази и взяла под контроль все нефтяные месторождения, нефтяные порты и военные базы.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров поддержал намерения маршала Халифы Хафтара достичь соглашения с председателем правительства национального согласия Фаезом Сарраджем.

Как сообщало ИА REGNUM, после свержения законного ливийского правительства и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия находится в состоянии острого кризиса и анархии. Восток страны действует независимо от заседающего в Триполи Переходного национального совета, сформированного при поддержке ООН и Евросоюза, и сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, ведущей войну против исламистских группировок.