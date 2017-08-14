Анкара, 14 августа, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Полиция Турции арестовала боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемого в убийстве двух сирийских журналистов, 14 августа сообщает Associated Press.

Keith Allison Арест подозреваемого

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Против подозреваемого Муаза эль-Ашина были выдвинуты обвинения в убийстве Ибрагима Абдул-Кадира и Фареса Хамади. Журналисты писали статьи о зверствах боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в захваченном сирийском городе Ракка.

Напомним, полиция задержала подозреваемого 11 августа, когда тот пытался незаконно пересечь турецкую границу. Позднее эль-Ашин был официально арестован по обвинению в убийстве.

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По данным полиции, после убийства сирийских журналистов 29 октября 2015 года эль-Ашин бежал в Сирию. Полиция продолжает поиски остальных подозреваемых в убийстве.