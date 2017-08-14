Магас, 14 августа, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Новые киноленты, которые планируется показывать жителям России, должны подвергаться цензуре. О необходимости введения этой меры заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, при этом демократии в стране ничего не угрожает, а вот нравственность удастся сохранить.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

«Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, «Матильда» заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает», — отметил Евкуров в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению главы Ингушетии, реалии настоящего времени таковы, что спросом гражданского общества должны стать произведения киноискусства, способствующие воспитанию патриотизма, нравственности. По словам Евкурова, такие фильмы должны прививать любовь к Родине, а не вызывать кощунственное отношение к историческим персонажам, в том числе и к российскому императору Николаю II.

«Нужны фильмы — даже не военного, а гражданского патриотизма. И в их основе должны быть любовь к Родине, любовь к истории. Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А — не «Матильда», — считает ингушский лидер.

Он рассказал, что специалисты в республике посчитали, что показ фильмов «с нехорошими сценами не вписывается в ингушский менталитет». Прокатчики откажутся от показа фильма Алексея Учителя «Матильда», если такую рекомендацию вынесет общественный совет при Минкультуры РИ. Фильм будет запрошен у федерального ведомства для показа членам общественного совета, после чего и будет вынесено окончательное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что фильм «Матильда» не будет показан в Чечне, высказался глава республики Рамзан Кадыров. При этом он отметил, что запрещать кинокартину к показу никто не будет, «в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма».

В Минкульте РФ заявили, что исключить Чечню или какой-либо другой регион из прокатного удостоверения не могут. Вопрос о прокате фильма должны решать местные власти с прокатчиками.