Фритаун, 14 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В результате оползня и сильного наводнения в пригороде столицы Сьерра-Леоне погибли более 300 человек, говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), 14 августа сообщает Agence France-Presse.

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Количество погибших в пригороде Фритауна достигло 312 человек, число смертельных случаев может увеличиться, заявил представитель МККК Патрик Массаукой. Более 2 тыс. человек остались без крова.

В настоящий момент в морг Фритауна доставили 180 тел погибших, среди которых было много детей, заявил представитель здравоохранения Мохамед Синнем.

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Напомним, сход оползня в районе столицы Сьерра-Леоне произошел утром 14 августа. Власти задействовали военнослужащих в рамках спасательной операции. Ранее сообщалось об обнаружении более 200 тел погибших.