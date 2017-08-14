«Рука Украины» дотянулась до Кореи, копатели — до памятников: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Без них и вода не освятится»: «Рука Украины» дотянулась до Кореи;
- Стремление быть в тренде: Италия обвинила российских хакеров в атаке на министерство иностранных дел;
- Безопасность — задача номер один: В Московском регионе сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию терактов;
- В расчете на неграмотных: мошенники придумали новые схемы;
- Сохранить нельзя застроить: Воронежцы спасают символ Великой Отечественной войны.