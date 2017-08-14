Великий Новгород, 14 августа, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Одиннадцать героев романа Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» будут внезапно, как призраки, появляться перед посетителями нового музея, который откроется в городе Старая Русса Новгородской области в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике, «обитатели» будущей экспозиции созданы по эскизам художника Бориса Непомнящего художником-дизайнером мастерских ООО «ИнтЭкс» Николаем Коробейниковым.

Novgorodmuseum.ru Персонажи-призраки музея романа «Братья Карамазовы»

Фёдор Павлович Карамазов, Иван, Алёша, Грушенька, Катерина Ивановна, старец Зосима и другие — всего одиннадцать героев — отправятся в Старую Руссу в конце нынешнего года, когда завершится подготовка к экспозиции Дома Беклемешевского — особняке первой трети XIX века, расположенном на набережной Достоевского в Старой Руссе.

Работа над манекенами и костюмами велась около полугода.

Novgorodmuseum.ru Николай Коробейников и его работы — манекены для музея романа «Братья Карамазовы»

По словам мастера Николая Коробейникова, на создание персонажей его вдохновляла советская экранизация романа «Братья Карамазовы» режиссёра Ивана Пырьева.

«И внешнее, но отдалённое, сходство с актёрами тут присутствует. Персонажи-призраки будут внезапно появляться перед посетителями, поэтому черты их лиц расплывчаты, а костюмы выполнены в сдержанной монохромной гамме», — отметил Николай Коробейников.

В музее отметили, что для придания исторической достоверности литературным образам автором эскизов Борисом Непомнящим и швеёй Ириной Беляевой была проделана огромная работа по изучению русского городского костюма второй половины XIX века.

«Достоевский, сочиняя свой роман, опирался на топографию реального города и наблюдал реальных людей. Именно поэтому будущий музей совмещает в себе не только историю создания романа, но и отражает культуру провинциального быта конца 1870-х годов, историю самой Старой Руссы», — также отметили в музее.

Новгородский музей-заповедник планирует завершить создание экспозиции музея романа «Братья Карамазовы» к 2018 году. Его появление стало возможным благодаря поддержке Международного банка реконструкции и развития по проекту «Сохранение и использование культурного наследия в России». Концепцию разработали сотрудники Дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе.

Предполагается, что залы музея будут оборудованы большим количеством акустических систем, посетители смогут воспользоваться планшетами с тематическими фотоальбомами, а с помощью специальной инфосистемы изучить карту перемещений героев «Братьев Карамазовых», совмещенную с реальной топографией Старой Руссы. По замыслу авторов, в музее появятся кабинет Фёдора Павловича, комната Екатерины Ивановны и детская, а также приёмная. Они будут обставлены типовой мебелью второй половины XIX века, которая могла быть в Старой Руссе.

Novgorodmuseum.ru В новом музее будет воссоздана обстановка второй половины XIX века

Напомним, в 1872 году Достоевский выбрал город-курорт Старую Руссу для летнего отдыха с детьми, а в 1876 году впервые приобрёл здесь свой дом. В Старой Руссе были написаны романы «Бесы», «Подросток», Пушкинская речь, статьи для «Дневника писателя». Для романа «Братья Карамазовы», который был также написан здесь, город стал ещё и местом действия — в маленьком провинциальном Скотопригоньевске и сегодня угадывается Старая Русса.