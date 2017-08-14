Белград, 14 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Россия безвозмездно передаст Сербии 30 танков Т-72Б3, которые выставит для участия в конкурсе «Танковый биатлон» в 2018 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Александра Вулина.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72Б3

«Возможно, мы будем участвовать в «Танковом биатлоне» на своих танках, но сейчас ожидается дотация от Российской Федерации в размере 30 танков Т-72Б3 и мы думаем из их числа выделить танки для участия в Играх в следующем году», — заявил Александр Вулин.

Министр обороны Сербии напомнил, что поставка этих танков состоится в рамках военно-технического договора, заключенного между Россией и Сербией.

Согласно этому договору, Сербия безвозмездно получит от России шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72Б3, а также боевые машины пехоты.

Напомним, танкисты из Сербии заняли шестое место в «Танковом биатлоне-2017».