Ярославль, 14 августа, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции не ведут поиски человека, который регулярно рассыпает отраву в детском парке, так как не могут сидеть в засаде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Между тем жители Дзержинского района, гуляющие с детьми в парке 30-летия Победы, продолжают практически ежедневно наблюдать трупы птиц.

Группа «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте Свежая партия голубиных трупов

Напомним, по рассказам очевидцев, кто-то сознательно травит голубей и галок, рассыпая отравленные зерна. Предположительно, это немолодая женщина. Вначале отравленные зерна рассыпали на асфальтовых дорожках, работники успевали убрать их при обнаружении, потом стали рассыпать на газонах.

По информации, которую приводят жители в социальных сетях, в день работники парка собирали до полусотни мертвых птиц.

В июле в полицию стали поступать обращения обеспокоенных граждан, которые требовали найти отравителя. Однако с тех пор ничего не изменилось — трупы птиц продолжают находить. Гуляющие от такого зрелища пребывают в постоянном шоке, особенно переживают дети. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, полиция поиском отравителя заниматься не намерена.

«Наши сотрудники провели проверку, материал был собран, вся информация направлена в департамент по охране окружающей среды и в департамент ветеринарии. Они делали определенные анализы, так что все вопросы теперь к ним. Нужно определить, от чего умирают птицы. В департаментах должны сделать заключение. Наши экспертно-криминалистические службы не проводят такие анализы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На резонный вопрос — а кто же, как не полиция, должен вести поиск и задержать-таки отравителя, в полиции ответили так: «там же никто в засаде не будет сидеть».

Между тем сами жители в соцсетях пишут, что служительница часовни уже относила птиц на экспертизу, ее результат — голубей травят крысиным ядом.

По всей видимости, и заниматься выслеживанием и поимкой отравителя придется самим горожанам.