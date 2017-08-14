Рига, 14 августа, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Чтобы латвийские наблюдатели могли участвовать в российско-белорусских военных учениях «Запад-2017», нужно получить приглашение от России, потому что приглашения от одной Белоруссии недостаточно. Об этом заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, сообщает портал Mixnews.lv.

Mil.ru Учения «Запад-2017»

Он добавил, что указанные учения находятся в поле зрения Латвии и НАТО, и это не экстраординарное событие, потому что аналогичные учения проходят и в других странах. «Поэтому не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции», — добавил он. Отвечая на вопрос, когда Латвия может получить приглашение от России, Кучинскис выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, так как приглашение от Белоруссии поступило недавно.

В свою очередь посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш заявил, что желание Белоруссии видеть на учениях наблюдателей из стран Прибалтики можно только приветствовать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство обороны Латвии получило приглашение от Белоруссии для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре 2017 года российско-белорусских учениях «Запад 2017», заявил представитель министерства Дайна Озолиня. Приглашение получено на основании так называемого Венского документа — соглашения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предусматривает меры по укреплению доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Приглашение от Белоруссии получил также аккредитованный в Минске военный атташе Литвы.