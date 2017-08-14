Рим, 14 августа, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В июле 2017 года количество мигрантов из Северной Африки, прибывших в Италию, сократилось более чем в два раза в сравнении с июнем этого же года, согласно заявлению агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), 14 августа сообщает Reuters.

Мигранты. Италия

В июле берегов Италии достигли 10 тыс. 660 мигрантов из Северной Африки, что на 57% меньше в сравнении с показателями за июнь текущего года.

В заявлении Frontex указано, что сокращение потока мигрантов связано с ухудшением погодных условий в Средиземном море и вооруженными столкновениями на севере Ливии.

«Кроме того, активизация деятельности ливийской береговой охраны также препятствовала контрабандистам, отправляющим лодки с мигрантами к берегам ЕС», — заявили представители Frontex.

Напомним, за последние четыре года в Италию прибыло почти 600 тыс. мигрантов. Одновременно с сокращением потока мигрантов в Италию зафиксировано увеличение числа мигрантов в Испании.

За первые семь месяцев 2017 года в Испанию прибыло около 11 тыс. мигрантов, что уже превысило показатели за весь 2016 год.