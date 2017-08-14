Киев, 14 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Киев может попасть под санкции ООН, если информация о закупке Северной Корей произведённых на Украине ракетных двигателей РД-250 найдёт подтверждение, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Цуканов М.В Двигатель РД-261 (состоит из трех двухкамерных блоков РД-250), Южмаш

«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это — катастрофа для нашей страны», — написала Тимошенко 14 августа на своей странице в Facebook.

По мнению бывшего премьера Украины, «такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана».

"Эта власть уничтожает Украину!» — заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о докладе Международного института стратегических исследований, в котором говорится о возможной продаже Киевом Северной Корее ракетных двигателей РД-250, которые производит украинский «Южмаш» в Днепропетровске.

Анализ разведывательного ведомства основан на фотографиях, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели. Специалисты института пришли к выводу, что двигатели созданы по образцу РД-250, которые обладают достаточной мощностью для доставки до 10 термоядерных зарядов на другой континент.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя данную информацию, заверил, что Киев «всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств».

«Предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею», — сказал Турчинов, вновь заявив при этом о «провокации российских спецслужб».

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