Пенза, 14 августа, 2017, 17:39 — ИА Регнум. К штрафу в размере 6 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью приговорен завкафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» Пензенского государственного университета. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, он стал одним из 44 лиц, осужденных в текущем году за коррупционные преступления.

diegoattorney За решеткой

«Приговором Первомайского районного суда Пензы за получение должностным лицом взяток за незаконные действия осужден заведующий кафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» Пензенского госуниверситета, который в октябре 2015 лично получил взятку в сумме 70 тыс. рублей от старосты группы за выставление положительных экзаменационных оценок студентам по предмету «Патологическая анатомия» без фактической проверки их знаний, — пояснили в надзорном ведомстве. — Он же в июне 2016 года получил взятку в виде денег, зачисленных на его банковский счет, в сумме 120 тыс. рублей от старосты группы за положительные оценки за экзамен по «Патологической анатомии».

Приговором суда преподавателю вуза вынесено наказание в виде штрафа в размере 6 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средне-специальных учебных заведениях на 5 лет. На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры, обвинительные приговоры в первом полугодии текущего года вынесены в отношении четырех сотрудников полиции, трех работников учреждений образования, четырех депутатов представительного органа местного самоуправления, главы сельской администрации, 12 руководителей организаций и учреждений, адвоката, а также муниципальных и государственных служащих.

«Основной причиной, способствующей совершению коррупционных преступлений, по-прежнему являлось желание должностных лиц из корыстной заинтересованности повысить личное благосостояние», — резюмировали в ведомстве.

Всего за полгода за совершение преступлений коррупционной направленности судами Пензенской области осуждено 44 должностных лица, в том числе шесть — за получение взятки, 16 — за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения, девять — за присвоение вверенных средств. Трое осуждены за совершение коммерческого подкупа, один — за злоупотребление должностными полномочиями, один — за незаконную рубку лесных насаждений с использованием своего служебного положения.