Севастополь, 14 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Правительство Севастополя не исключает дефицита электроэнергии в пиковые нагрузки в зимний период. Для предотвращения сбоя в городе установят 16 мощных дизельных электрогенераторов. Об этом на аппаратном совещании 14 августа сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gup-krymenergo.crimea.ru ГУП РК «Крымэнерго»

«Мы планируем на базе ООО «СГС плюс» разместить 16 дизельгенераторов мощностью по 1 МВт, которые будут давать в сеть совокупную нагрузку, что позволит нам компенсировать дефицит мощностей», — сказал Чибисов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в энергосистеме Крыма и Севастополя произошел сбой — причиной стала аномальная жара и увеличение нагрузок на сеть.

Позднее из-за превышения лимитов электроэнергии, в Севастополе вынуждены применить ограничения в подаче электричества потребителям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь в конце 2015 — начале 2016 годов пережили энергетическую блокаду, организованную Украиной. Первые две ветки энергомоста «Кубань — Крым» начали работу в конце 2015 года, весной 2016-го были введены ещё две ветки. Они позволили максимально минимизировать отключения электроэнергии на полуострове.

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