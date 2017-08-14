В Севастополе прогнозируют дефицит электроэнергии зимой
Севастополь, 14 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Правительство Севастополя не исключает дефицита электроэнергии в пиковые нагрузки в зимний период. Для предотвращения сбоя в городе установят 16 мощных дизельных электрогенераторов. Об этом на аппаратном совещании 14 августа сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы планируем на базе ООО «СГС плюс» разместить 16 дизельгенераторов мощностью по 1 МВт, которые будут давать в сеть совокупную нагрузку, что позволит нам компенсировать дефицит мощностей», — сказал Чибисов.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в энергосистеме Крыма и Севастополя произошел сбой — причиной стала аномальная жара и увеличение нагрузок на сеть.
Позднее из-за превышения лимитов электроэнергии, в Севастополе вынуждены применить ограничения в подаче электричества потребителям.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь в конце 2015 — начале 2016 годов пережили энергетическую блокаду, организованную Украиной. Первые две ветки энергомоста «Кубань — Крым» начали работу в конце 2015 года, весной 2016-го были введены ещё две ветки. Они позволили максимально минимизировать отключения электроэнергии на полуострове.
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