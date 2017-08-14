Киев, 14 августа, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Украинское государственное предприятие «Антонов» (входит в состав украинского госконцерна «Укроборонпром») планирует до 2020 года завершить перевод своего производства на стандарты НАТО. Об этом 14 августа информирует пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Artemka Цехи завода имени Антонова (построенные в 80х годах)

Отмечается, что в течение 2018−2020 годов «Антонов» проведет следующие мероприятия

1. Привлечение инвесторов, что должно обеспечить продвижение и продажи самолетов «АН» на мировом рынке;

2. Сертификацию предприятия и самолетов «АН» в FAA, которая призвана расширить рынки сбыта самолетов;

3. Адаптацию предприятия к требованиям стандартов НАТО;

4. Создание механизмов продажи самолетов путем привлечения лизинговых компаний;

5. Развитие комплексной системы поддержки эксплуатантов самолетов «АН» в соответствии с разработанными стандартами и процедурами. Открытие региональных сервисных центров в следующих странах: Республика Судан, Колумбия, Индия, ЮАР, Болгария или Мальта. Начало переговоров с компанией AVIALL (дочернее предприятие Boeing);

6. Техническое переоснащение предприятия для перехода на автоматические линии производства компании Brotje и MTorres;

7. Совершенствование существующей организационной структуры предприятия, развитие информационных технологий (ИТ) на предприятии путем внедрения системы IT Enterprise украинской разработки со сроком реализации до 2020 года.

Предприятие не уточняет, какое финансирование необходимо для реализации этого плана и из какого источника его планируется получать.

Напомним, что «Антонову» и его продукции особое внимание было уделено во время визита в Киев делегации НАТО во главе с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. 10 июля перед отбытием гостей состоялась презентация транспортных самолетов Ан-132Д, Ан-178, Ан-22 «Антей», Ан-124−100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Кроме того, во время визита для делегации НАТО устроили фуршет на борту самого большого транспортного самолета в мире — Ан-225 «Мрия».

»Как и многие в мире, я слышал о самом большом транспортном самолете Ан-225. Но сегодня, получив возможность лично побывать на его борту и ощутить гигантские габариты этой машины, я поражен силой человеческой мысли, способной создать такой самолет. Модернизация «Русланов» и «Мрии», восстановление их производства может стать настоящим международным проектом, к которому должны присоединиться много разных стран», — сказал в комментарии прессе Столтенберг.

Согласно официальной информации, с 2009 по 2016 год ГП «Антонов» выпустило только лишь 16 серийных самолетов (шесть Ан-32, три Ан-148 и шесть Ан-158), причем именно в прошлом году не было произведено ни одного самолета. Тем не менее, руководство отмечает, что предприятию удалось полностью заместить российские комплектующие при производстве самолетов Ан-178 и Ан-132D, которые завершают испытательные полеты. При этом маркетинговый план госпредприятия Антонов предусматривает выпуск как минимум 70 самолетов в ближайшие пять лет. Согласно подсчетам, сделанным в Киеве, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет.