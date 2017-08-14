Москва, 14 августа, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Специалисты компании PricewaterhouseCoopers провели исследование, в рамках которого проанализировали стоимость владения автомобилями разных классов в крупных городах России, отчёт был размещен 14 августа на сайте компании.

Деньги из кошелька

Сообщается, что исследование проводилось по состоянию на начало 2017 года, в отчёте приведено сравнение показателей с началом 2016 года. Согласно выводам экспертов, стоимость владения автомобилем в РФ в целом возросла, наибольший рост показали автомобили E-класса и кроссоверы, чья стоимость превышает 3 млн рублей.

Также сообщается, что стоимость владения автомобилями B и C классов практически не поменялась. Одной из наиболее ощутимых статей стоимости владения машинами всех классов является потеря их начальной стоимости.

Сообщается, что за три года автомобили B, С и D-класса теряют до 29−35% стоимости. Средние и большие внедорожники, изначальная стоимость которых составляет до 3 млн рублей, за этот же период теряют до до 37−42% стоимости.

Лидером в подобном рейтинге являются машины класса Е и полноразмерные кроссоверы, начальная стоимость которых превышает 3 млн рублей. За три года они теряют до 49% и 43% стоимости соответственно.

Напомним, 6 августа порталом Livecars был опубликован рейтинг самых практичных автомобилей, в различных классах победили: хэтчбэк Subaru Impreza, Toyota Prius V, Volvo V60, Toyota Avalon Hybrid, Lincoln Continental, Toyota RAV4 Hybrid, Lexus NX 300h, Lexus RX 450h, Toyota Highlander Hybrid, Chrysler Pacifica, Honda Ridgeline. Всего в список попало 11 автомобилей.