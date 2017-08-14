Фритаун, 14 августа, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Более 200 человек погибли в результате схода оползня в Сьерра-Леоне, передаёт Associated Press.

blog.xuite.net Оползень

Как сообщается, сход оползня произошёл рано утром 14 августа в городе Риджент, недалеко от столицы страны Фритауна. Десятки домов при этом оказались затоплены.

По заявлению местных властей, причиной оползня стали сильные ливневые дожди.

Отмечается также, что трагедия произошла в горной местности, в районе, где находятся незаконно возведённые постройки.

Известно, что среди погибших — порядка 60 детей. Не исключается, что число жертв может возрасти, так как под завалами остаётся большое число людей.

Поисково-спасательная операция в районе ЧС продолжается.