Владимир, 14 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области — настоящая эпидемия африканской чумы свиней. За месяц вирус был обнаружен в девяти районах региона. Из-за вспышки в области на грани уничтожения оказалась популяция диких кабанов. Между тем, в обладминистрации меняются ответственные за сельское хозяйство.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свиньи на отдыхе

Очередной случай заражения африканской чумой свиней был зафиксирован 12 августа в городе Радужный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. До этого еще 13 очагов были обнаружены в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском, Суздальском и Судогодском районах.

Вирус АЧС выявляется в регионе уже не первый год, но почему-то о жесткости контроля заговорили только тогда, когда не замечать опасность стало невозможно. Так, 7 августа на совещании в областной администрации губернатор Светлана Орлова заявила о «серьезности» ситуации.

«Ситуация очень серьезная. Необходимо взять под жесткий контроль популяцию диких кабанов, четко знать, где и сколько содержится домашних свиней, установить причину заражения животных, понимать, что павшие особи уничтожаются должным образом. Только так мы сможем купировать проблему, действуя оперативно и слаженно, если нужно — прибегая к жестким мерам», — сказала тогда глава области.

Между тем к этому моменту поголовье диких кабанов в регионе уже было сокращено на 87%. По данным начальника Госохотинспекции областной администрации Валерия Куфтина, в области к началу августа осталось примерно одна тысяча кабанов, а было — 7,5 тысячи особей. И это не предел.

Что касается домашних животных, то и здесь, по мнению чиновников, нужно ужесточать контроль. Кроме того, сейчас жителям предлагают добровольно забивать пока еще здоровых свиней, чтобы можно было использовать их мясо. В целом же эпидемия показала, что контроля за частными подворьями в регионе почти нет.

«Активную работу должны вести муниципалитеты в каждом поселении, чтобы учитывать численность поголовья свиней в каждом хозяйстве, потому что цифры статистики и фактические данные не совпадают. Сейчас муниципалитеты плохо ведут учет, а значит, мы не можем рассчитать, сколько потребуется средств дезинфекции, сколько людей для умерщвления (скота — прим. ИА REGNUM), не можем рассчитать сумму компенсаций. Должны быть подомовые книги учёта в каждом поселении, чтобы специалисту ветеринарной службы могли сразу сказать в каждом поселении, сколько свиней в этом населённом пункте», — цитирует руководителя управления Россельхознадзора по Владимирской области Владимира Нагорного газета «Аргументы и Факты».

Ситуацию усугубляют и сами жители. К примеру, ранее около деревни Короедово Собинского района обнаружили трупы свиней, зараженных АЧС, — по всей вероятности, выброшенные из местных подворий.

Примечательно, что все это происходит на фоне достаточно заметных перестановок во власти. Так, в начале июля администрация области осталась без главного ветеринара — свой пост покинул Николай Митрофанов. О причинах приходится только догадываться — то ли дело в громком случае мошенничества с выплатами со стороны одного из фермеров, то ли в зачет пошли вспышки АЧС и ящура.

Кроме того, в начале августа губернатор подписала указ об освобождении от должности замгубернатора по сельскому хозяйству Романа Русанова. Причина — проблемы со здоровьем. Пока на его место пришел первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Олег Макаров. Он будет курировать агропромышленную политику и продовольственную безопасность региона, но пока вне должности заместителя губернатора.

Как ранее писало ИА REGNUM, очаг АЧС также был обнаружен в Володарском районе Нижегородской области. Вирус нашли в одном из личных подсобных хозяйств. Кроме того, болезнь затронула и Ивановскую область — очаг был обнаружен в городе Тейково. Здесь в июле 2017 года указом губернатора Ивановской области установлен карантин по АЧС.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Владимирскую область трясло из-за вспышки ящура. Она была обнаружена в хозяйстве, где содержалось 800 коров. Зараженными оказались 60 животных. Региональные власти заявили об экстренной вакцинации всех коров в регионе. Всех животных, которые находились на ферме, убили.

Тогда власти признали, что вакцинация от ящура не производилась в регионе с 2013 года.

«К сожалению, с 2013 года не нами, так скажем, было принято такое решение. Все понимаем, что заболеваний животных достаточно много, и в том числе в соседних областях. Поэтому к этому вопросу мы будем сейчас более серьезно подходить, и от ящура обязательную прививку введем, в том числе для личных подсобных хозяйств, чтобы все 100% вакцинировались», — говорил тогда Роман Русанов.

Последствия вспышки были заметны не только во Владимирской области. К примеру, из-за обнаружения вируса ритейлеры «Атак», «Дикси», «Перекрёсток», «Ашан» и «Билла» получили письма из управления Роспотребнадзора по Москве, в которых ведомство попросило изъять из оборота почти четыре тысячи тонн молочной продукции.