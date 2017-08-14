Ярославль, 14 августа, 2017, 16:20 — ИА Регнум. К началу июля текущего года объем средств, привлеченных банковским сектором Ярославской области, составил 236,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Ttps://pixabay.com Ярославцы не спешат тратить деньги

Основной рост пришелся на вклады населения: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 13,9 млрд рублей и составили 184,8 млрд рублей.

«Это хороший показатель для бизнеса, который говорит, что деньги в регионе есть, но люди не хотят их тратить. Бизнес должен понять, что люди не хотят покупать то, что есть сейчас рынке, и надо предложить новый продукт или услугу. Так, недавно был большой опрос ВЦИОМ, который показал, что 2/3 россиян хотят жить в индивидуальных домах, а рынок продолжает активно предлагать жилье в многоквартирных домах. Значит, бизнесу надо перестроиться и предложить что-то, что заставит ярославцев вынуть деньги из кубышки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM президент Ярославской Торгово-промышленной палаты Сергей Кузенёв.

Депозиты юридических лиц также показали положительную динамику. Их объем по итогам первого полугодия 2017 года составил 20,3 млрд рублей против 15,6 млрд рублей годом ранее.

«Эти цифры говорят, что у наших крупных, как правило, оборонных предприятий типа «Вымпел», радиозавод, «ОДК-Сатурн» стабильное финансовое положение, есть предоплаченные госзаказы, деньги от которых предприятия держат в банках», — отметил Сергей Кузенёв.

Индивидуальные предприниматели региона Ярославской области хранят в кредитных организациях региона порядка 3 млрд рублей.