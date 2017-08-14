Якутск, 14 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что в Якутии началась проверка всех предприятий, в которых ведутся работы в шахтах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это заявление он сделал в ходе совещания у вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, состоявшемся 14 августа на руднике «Мир».

СахаМедиа Егор Борисов на совещании у вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

"События на руднике «Мир» стали поводом для того, чтобы проверить с точки зрения обеспечения безопасности и другие предприятия республики, которые занимаются добычей полезных ископаемых, — сказал Борисов. — В Якутии много предприятий, в которых промышленная деятельность ведётся в шахтах: в угольных шахтах в Нерюнгринском районе, в Джебарики-Хая и других».

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на мерах социальной поддержки пострадавшим горнякам. Им поможет и руководство республики, и компания АЛРОСА. Так, родственникам заблокированных в руднике «Мир» рабочих выплатят компенсацию в размере 2 млн рублей, независимо от исхода поисково-спасательной операции.

«А тем, кто вышел оттуда и попал в больницу, также будет оказана поддержка», — заверил глава Якутии. Речь идет в том числе о выплатах из республиканского и муниципального бюджетов.

Тем временем компания АЛРОСА заявила, что на период простоя рудника его работники будут продолжать получать заработную плату: рабочие подземной добычи — в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники — в размере 2/3 среднемесячного заработка.

Прорабатывает и вопрос трудоустройства работников рудника «Мир», на котором были заняты 1148 сотрудников различных подразделений компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на принадлежащем компании АЛРОСА руднике «Мир» произошло подтопление. В момент аварии в шахте находился 151 рабочий, 142 из них были эвакуированы в тот же день, ещё один горняк — 5 августа. Под землёй остаются ещё 8 человек. Спасатели разбирают завалы, чтобы пробраться к людям. Шахта будет временно закрыта, в связи с чем алмазодобывающая компания уже корректирует свой бюджет.