Москва, 14 августа, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Об этом сообщает в понедельник, 14 августа, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор

«Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане. Беседа политиков состоялась перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Астане.

Читайте также: Медведев и Назарбаев провели переговоры в Астане