Севастополь, 14 августа, 2017, 16:08 — ИА Регнум. При проведении разведочных работ перед началом строительства севастопольского участка федеральной трассы строительства трассы «Таврида» институт археологии РАН нашел 53 новых объекта археологического наследия. Об этом 14 августа журналистам сообщил начальник управления охраны культурного наследия Михаил Рязанцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

John Atherton Археологические раскопки

«26 объектов попали в створ дороги — они будут копаться, и проводиться исследования. Они бесценны, хоть и являются предметами материальной культуры, но памятники археологии — в единичном экземпляре. Если разрушить памятник архитектуры, то дальше его восстановить будет невозможно», — сказал он.

Рязанцев уточнил, что найденные объекты являются памятниками различных эпох: поселения, могильники, в том числе, курганные, начиная от античности, заканчивая периодом средневековья. В настоящее время сотрудники Института археологии Российской академии наук изучают найденные объекты.

По словам руководителя управления, до этой находки в Севастополе насчитывалось 265 объектов археологического наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, общая протяженность трассы «Таврида» составляет 283 километра, за четыре года на строительство федеральной трассы собираются потратить 12 млрд рублей. Четырехполосная скоростная трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Протяженность севастопольского участка автодороги — около 34,4 км.

По теме: На строительство трассы «Таврида» Севастополь получит 764 миллиона

Как сообщало ИА REGNUM, управление охраны культурного наследия возражает планам властей города установить новые торговые площадки на историческом месте — набережной Назукина в Балаклаве.

Читайте также: Памятник истории или базар? На набережной Балаклавы будут продавать рыбу