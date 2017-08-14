Саратов, 14 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Итогом доследственной проверки по факту нападения леопарда на 6-летнюю девочку в контактном зоопарке Саратова стало возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба управления СКР по Саратовской области.

Леопард

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, 26 июля 2017 года семья девочки была в так называемом контактном зоопарке на территории одного из городских торговых центров. Ребенок подвергся нападению леопарда, получил травмы и был госпитализирован.

Предполагается, что культурно-зрелищные услуги зоопарка не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей. Отмечается, что благодаря случайности ребенок не получил еще более серьезных повреждений.

В настоящее время девочка проходит амбулаторное лечение на дому. Личности руководителей и сотрудников фирмы, в чьем ведении находился зоопарк, установлены.

«Устанавливаются конкретные лица, противоправные действия которых повлекли нападение хищного животного на ребенка», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.