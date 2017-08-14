«Болеет только за «Зенит»: в Смольном прокомментировали видео с Полтавченко
Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Георгий Полтавченко не болеет за чеченский футбольный клуб «Ахмат». Об этом 14 августа сообщает «Фонтанка».
По словам Кибитова, видеозапись, на которой Полтавченко несколько раз выкрикивает лозунг «Ахмат» — сила!», была сделана две недели назад во время визита петербургских властей в Грозный.
«Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет», — приводит издание слова Кибитова.
Он также добавил, что петербургский губернатор болел и будет болеть только за «Зенит».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа, в день матча «Зенит» — «Ахмат», глава чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также ряд других петербургских чиновников вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым кричат: «Ахмат» — сила!»
Даудов сопроводил ролик подписью: «Наши друзья из Питера тоже болеют за «Ахмат»!»
Напомним, матч 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом» завершился разгромной победой санкт-петербургского клуба со счетом 4:0.