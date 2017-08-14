Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Георгий Полтавченко не болеет за чеченский футбольный клуб «Ахмат». Об этом 14 августа сообщает «Фонтанка».

Пресс-служба Смольного Полтавченко болеет за «Зенит»

По словам Кибитова, видеозапись, на которой Полтавченко несколько раз выкрикивает лозунг «Ахмат» — сила!», была сделана две недели назад во время визита петербургских властей в Грозный.

«Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет», — приводит издание слова Кибитова.

Он также добавил, что петербургский губернатор болел и будет болеть только за «Зенит».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа, в день матча «Зенит» — «Ахмат», глава чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также ряд других петербургских чиновников вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым кричат: «Ахмат» — сила!»

Даудов сопроводил ролик подписью: «Наши друзья из Питера тоже болеют за «Ахмат»!»

Напомним, матч 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом» завершился разгромной победой санкт-петербургского клуба со счетом 4:0.