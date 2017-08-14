Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Более 5 млн просмотров на портале YouTube собрал видеоролик, в котором Oxxxymiron (Мирон Федоров) со счетом 0:5 проиграл рэперскую битву (battle) Гнойному (Слава Карелин). Об этом сообщает РИА «Новости».

Рэп звезда

«Поединок» рэперов состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге, однако запись баттла появилась в интернете лишь в ночь на 14 августа.

Oxxxymiron, который является выпускником Оксфорда, ранее не проигрывал встреч с другими рэперами. Всего у него их было 4, и запись последней набрала 38 млн просмотров на портале YouTube. Гнойный (Слава Карелин) — представитель андерграунд-сцены, который скрывает свою биографию.

«Встреча (прошедшая) уникальна тем, что рэперы представляют 2 самые крупные баттловые площадки, — говорится в сообщении. — Oxxxymiron — Versus, а Гнойный — «Слово SPB». То есть это 2 абсолютно разных лагеря рэп-культуры».

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