Владивосток, 14 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» открывают для участия в программе дополнительно 54 млн га земель лесного фонда, сообщает 14 августа пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на советника отдела организации использования лесов Управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Шамиля Ферзуллаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

Сообщается, что выделенные дополнительно 54 млн га земель лесного фонда составляют около 60% ранее недоступных для получения территорий защитных лесов.

«На сегодняшний день общая площадь участков на землях лесного фонда, переданных в пользование в рамках реализации 119-ФЗ, составляет почти 3 тысячи гектаров. Благодаря поправкам в закон площадь зон «нельзя» сократится на 11 процентов», — сообщил Ферзуллаев.

По его словам, на территории лесного фонда для получения участков стали доступны более одной тыс. га лесов в водоохранных зонах; около одного млн га в защитных полосах лесов, расположенных вдоль ж/д путей и автомобильных дорог; 985 тыс. га лесов, которые относятся к орехово-промысловым зонам и более 52,7 млн га лесов, расположенных в пустынных и лесотундровых зонах, степях и горах.

«Большая часть этих земель находится в Якутии и на Чукотке», — подчеркнул Ферзуллаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», которые упрощают процедуру получения земли и расширяют территорию для заявителей.

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