Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку разобраться с вопросами, поступившими от жителей региона на «Прямую линию» с главой государства. Как сообщает пресс-служба Кремля, среди них — вопросы по управляющим компаниям, аварийному жилью, пригородным железнодорожным перевозкам и задержкам выплаты зарплат в Пыталовском районе Псковской области.

Kremlin.ru Встреча с губернатором Псковской области Андреем Турчаком

«Знаменитая «зелёная папка», — отметил губернатор региона Андрей Турчак.

«Да. Она уже знаменитой стала? Хорошо», — откликнулся президент.

Владимир Путин отметил ситуацию по аварийному жилью в Великих Луках; заявил, что «пригородные железнодорожные перевозки — это тоже в значительной степени ответственность региона», а также дополнительно обратил внимание на «вещи совершенно конкретные»: речь о выплате заработной платы в Пыталовском районе. По словам президента, задолженность — давняя, но к этому вопросу надо вернуться.

«И есть конкретные совершенно вопросы, связанные с недвижимостью. Человек пишет, что купили земельный участок, причём выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?» — заявил президент.

Он подчеркнул, что «уж точно совершенно, что это не вина людей» и попросил губернатора региона с этим разобраться. По словам Владимира Путина, он готов даже на федеральном уровне решить вопрос, если необходимы изменения в порядок землеустройства и лесного фонда. «Но мне кажется, что Вы и на месте сможете разобраться», — сказал глава государства Турчаку.

Президент добавил, что «если виноваты сами чиновники — с этими чиновниками надо будет разобраться, это было не так давно, два года назад».

Глава региона заявил, что региональные власти «обязательно проработают» все вопросы, которые поступили по Псковской области.

«Часть из них уже нашли алгоритмы своего решения, поставлены в реестр, и каждый орган исполнительной власти просто расписан по каждому поручению. Всё будет сделано», — заявил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоялась 15 июня.