Киев, 14 августа, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Украина не поставляла ракетные двигатели в Северную Корею, заявил секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщается 14 августа на официальном сайте политика.

Yuzhmash.com Двигатель РД-261 (состоит из трех двухкамерных блоков РД-250), Южмаш

Говоря о невозможности поставок Украиной двигателей КНДР, Турчинов не привел никаких доказательств того, что «Южмаш» не мог заключить с Северной Кореей договор о продаже ракетных двигателей. Вместо этого политик в очередной раз заявил о «провокации российских спецслужб» и о том, что Киев якобы «всегда соблюдает взятые на себя международные обязательства».

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Напомним, Киев недвусмысленно саботирует выполнение Минских соглашений, о чем неоднократно упоминали западные политики, заявляя, что Украине следует придерживаться подписанных соглашений. Помимо этого, президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ о запрете в стране ряда российских интернет-сервисов, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники», что на Западе расценили как «нарушение свободы слова».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times сообщила о докладе Международного института стратегических исследований о возможной продаже Киевом Северной Корее ракетных двигателей РД-250, которые производит украинский «Южмаш» в Днепропетровске (в 2016 году переименован в Днепр).