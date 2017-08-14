Астана, 14 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, что договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС ждут миллионы людей, сообщает МИА «Казинформ».

Jürg Vollmer Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков

По его словам, работа над проектом договора идет «не так быстро, как хотелось». А документ ждут «миллионы людей», трудовая деятельность которых связана с несколькими странами союза.

«Вопрос чувствительный, но интересы людей должны быть максимально защищены с учетом финансовых возможностей наших государств», — сказал Кобяков.

По словам премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова, договор может быть подписан уже в 2018 году.

Ранее сообщалось, что проект обсудили главы правительств стран-участниц ЕАЭС. Однако документ еще не согласован. Так, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что «на национальном уровне у нас появляются проблемы по признанию квалификации».

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После того, как документ вступит в силу, граждане стран-членов ЕАЭС смогут работать в любом государстве союза, не теряя трудовой стаж.

После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.