Калининград, 14 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Крым остаётся чёрным пятном международного мореплавания. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель крымского отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Артём Боев, прибывший сегодня, 14 августа, с рабочим визитом в Калининград.

Korabel.ru Траулер Star SKN-151, где моряки из Крыма и Калининграда не получили зарплату

«Главная проблема крымского плавсостава — это перечисление зарплаты домой, в пользу родных и близких, проживающих в Крыму, — рассказал Боев. — Иностранные судовладельцы зачастую не могут перечислить деньги крымским морякам, ссылаясь на то, что «регион — проблемный», санкции и прочее».

По словам собеседника ИА REGNUM, до недавнего времени запрет на международные банковские трансакции с Крымом соблюдался столь жестко, что в ряде случаев морякам, выдававшим себя за «резидентов России», приходилось представлять банкам документы, подтверждающие, что они действительно проживают в континентальной России, вплоть до коммунальных платежей.

Проблема так или иначе коснулась внушительного числа моряков и рыбаков. По данным Боева, в гражданском мореплавании задействовано до 30 тыс. жителей российского полуострова.

«Если до присоединения (Крыма к России) здесь было 53 агентства по найму и представительств иностранных судокомпаний, то теперь их не более двух десятков, — продолжил глава отделения РПСМ. — Сейчас сложился даже своеобразный бизнес, где в качестве стороны, обеспечивающей российскую прописку и постановку на налоговый учет, выступает коммерческое сообщество в соцсети «ВКонтакте».

Боев уточнил, что «плати 20 тыс. рублей в год на счет в краснодарском отделении и почувствуй себя россиянином».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в буклетах от крымских крюинговых агентств, которые привёз Артём Боев, фигурируют три государственных субъекта — Россия, Украина и Крым.

Фрагмент буклета крымского агентства, где фигурируют три государственных субъекта — Россия, Украина и Крым

В свою очередь, председатель калининградского отделения РПСМ Вадим Мамонтов сообщил, что «мы знаем о проблемах моряков Крыма даже от литовских адвокатов».

«Несколько раз они обращались с жалобами на то, что иностранные судовладельцы не могут перечислить крымским морякам деньги даже на счета, указанные в России», — сказал Мамонтов.

По его словам, некоторые недобросовестные судовладельцы пользуются «крымским статусом» моряков, чтобы вообще не платить деньги.

«Приведу самый свежий случай, — продолжил эксперт. — Экипаж траулера Star SKN-151 под флагом Сент-Китс и Невис на днях обратился в РПСМ с тревожным сообщением. После окончания рейса у моряков образовалась 6-месячная задолженность по зарплате. Сейчас судно стоит в Лас-Пальмасе. На корабле преимущественно моряки из Крыма и несколько человек из Калининграда. Так вот, калининградцы отказались уходить с судна, в отличие от бесправных крымчан, и вызвали инспектора ITF (International Transport Workers Federation / Международная федерация транспортных рабочих — ИА REGNUM )».

По словам Мамонтова, сейчас дело пошло в суд, и поскольку судно не очищено от долгов, а подтверждением этому является наличие людей на борту, судовладелец будет вынужден выплатить зарплату всему экипажу.