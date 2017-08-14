Калининград, 14 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В Калининградской области на одном из полигонов началось полковое тактическое учение подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Штаб Балтфлота Солдаты 11-го армейского корпуса Балтфлота

В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Для высадки тактического десанта задействована морская авиация флота.

Согласно плану учений, мотострелковый полк совершит марш в район сосредоточения в условиях противодействия со стороны диверсионно-разведывательных групп. После марша подразделения полка перейдут в наступление, в ходе которого во взаимодействии с тактическим воздушным десантом уничтожат силы высадки морского десанта условного противника.

Учения проводятся под общим руководством командующего 11 армейским корпусом Балтийского флота генерал-майора Юрия Яровицкого.

На стороне условного противника выступит подразделение морской пехоты флота — десантно-штурмовой батальон.