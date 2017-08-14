Вашингтон, 14 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Одно из крупнейших украинских предприятий может являться поставщиком ракетных двигателей, которые обеспечили успех северокорейской ракетной программы — теперь Пхеньяну по силам нанести удар по территории США. Не исключено, что свою руку к этому приложила и Москва, сообщает The New York Times.

Цуканов М.В Двигатель РД-261 (состоит из трех двухкамерных блоков РД-250), Южмаш

Издание ссылается на доклад Международного института стратегических исследований, опубликованный 14 августа. В документе предпринята попытка объяснить внезапный успех северокорейских специалистов, совершивших прорыв в области создания баллистических ракет после череды неудачных пусков.

В основу доклада легли снимки, запечатлевшие лидера КНДР Ким Чен Ына во время осмотра новых ракетных двигателей. Эксперты разведывательного ведомства сделали вывод, что образцом для создания агрегатов стали двигатели РД-250, разработанные в СССР.

РД-250 способны доставить до 10 термоядерных зарядов с одного материка на другой. Выпускает их лишь одно предприятие — расположенный в украинском Днепропетровске завод «Южмаш».

«Южмаш» оставался одним из основных производителей ракет в постсоветский период, однако после смены власти на Украине в 2014 году для предприятия настал сложный период. Этот факт свидетельствует, что именно «Южмаш» мог поставлять двигатели КНДР, задействованные в июльских испытаниях.

Как пояснил сотрудник института Майкл Эллеман, не исключено, что ракетные двигатели прибыли с Украины незаконным путем. Вопрос, добавляет он, заключается в том, сколько таких двигателей у Северной Кореи и продолжает ли Киев помогать Пхеньяну.

Мнение экспертов согласуется с данными ООН, согласно которым северокорейские спецслужбы пытались похитить ракетные технологии с одного из украинских комплексов. За этим последовал арест двух граждан Северной Кореи. Хаос на Украине вполне мог способствовать успеху новой попытки Пхеньяна по завладению технологиями, отмечает издание.

В 2016 году представители «Южмаша» опровергли предположения о финансовых трудностях предприятия и о продаже его технологий за границу. Однако американские эксперты ставят такие заявления под сомнение.

Эллеман отмечает также, что за передачей двигателей Пхеньяну может стоять и российский концерн «Энергомаш», имеющий связи с украинским комплексом. Более того, ракетные двигатели могли попасть в КНДР с российских складов.

Комплектующие для ракет оказались в КНДР вопреки широкому спектру санкций ООН. Это говорит о фиаско, постигнувшем те спецслужбы, в чьем ведении находится наблюдение за Пхеньяном.